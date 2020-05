Die spanische Regierung will den Ausnahmezustand nur noch um zwei Wochen verlängern. Ursprünglich war geplant, den Ausnahmezustand einen Monat länger bestehen zu lassen. Die Regierung wolle im Parlament eine Verlängerung bis zum 7. Juni beantragen, sagte Regierungssprecherin María Jesús Montero.



Zuletzt war der Widerstand im Parlament gegen eine immer weitere Verlängerung des Ausnahmezustandes stark gewachsen. Ministerpräsident Pedro Sánchez hatte noch am Samstag angekündigt, den Ausnahmezustand um weitere vier Wochen verlängern zu wollen. In Spanien gilt seit zwei Monaten die dritthöchste Notstandsstufe.