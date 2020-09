Wegen der Corona-Pandemie ist die Wirtschaft in Australien im zweiten Quartal so stark eingebrochen wie noch nie und das Land ist erstmals seit 1991 in eine Rezession gerutscht. Wie die die nationale Statistikbehörde in Canberra mitteilte, ist das Bruttoinlandsprodukt zwischen April und Ende Juni im Vergleich zum ersten Quartal um sieben Prozent gefallen. Der Rückgang fiel damit höher aus als von Experten erwartet. Grund für den starken Rückgang im zweiten Quartal war vor allem der Einbruch beim privaten Konsum.

Gemessen an der Bevölkerungszahl sterben in keinem anderen Flächenstaat der Erde so viele Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 wie in Peru. Das südamerikanische Land registrierte zuletzt 89,99 Tote je 100.000 Einwohner. Damit liegt Peru bei der Sterblichkeit vor Belgien, Andorra und Großbritannien. Bislang haben sich in Peru mehr als 652.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, etwa 28.000 Patienten sind im Zusammenhang damit gestorben.