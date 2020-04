Die Bundesregierung plant wegen der Corona-Krise keine Spende von Ministergehältern. Ein Regierungssprecher teilte der "Bild"-Zeitung mit, derzeit gebe es kein solches Vorhaben. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hatte am Montag angekündigt, die Minister seiner Regierungskoalition würden jeweils einen Netto-Monatslohn für wohltätige Zwecke spenden. Damit solle ein Zeichen des Zusammenhalts in der Corona-Krise gesendet werden.

Die US-Fluggesellschaft Delta Airlines will sich mit einer Kapitalerhöhung in der Corona-Krise dingend benötigtes frisches Geld besorgen. Das Unternehmen kündigte nach US-Börsenschluss die Ausgabe von 39,25 Millionen neuen Aktien an. Gemessen am letzten Schlusskurs würde das dem Unternehmen rund eine Milliarde Dollar, umgerechnet etwa 920 Millionen Euro, einbringen.



Weil der Flugverkehr wegen der Coronavirus-Pandemie fast zum Erliegen gekommen ist, ist Delta Airlines in Not geraten.