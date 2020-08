Coronavirus Ticker: Ärztepräsident hält Schulschließungen für übertrieben

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat zurückhaltend auf die Zulassung des ersten Impfstoffs in Russland reagiert. Ein WHO-Sprecher sagte in Genf, man stehe in engem Kontakt mit den russischen Gesundheitsbehörden und diskutiere mit ihnen über die Kriterien des Impfstoffs. Alle Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit des Serums müssten rigoros überprüft werden.



Ähnlich äußerte sich das Paul-Ehrlich-Institut, das in Deutschland für die Freigabe von Impfstoffen zuständig ist. Präsident Klaus Cichutek sagte, bei dem russischen Serum fehlten noch wichtige Daten, etwa über Nebenwirkungen. Die Zulassung sei daher mit Vorsicht zu betrachten.