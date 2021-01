In Sachsen stößt das Rote Kreuz bei der Verteilung des Corona-Impfstoffs an Pflegeheime noch auf Hürden. DRK-Sprecher Kai Kranich sagte MDR AKTUELL, derzeit starteten die mobilen Teams von einem zentralen Lager aus. Das bedeute oft lange Wege in die Landkreise. Dies werde sich aber mit der Eröffnung regionaler Impfzentren in der kommenden Woche ändern. Das Rote Kreuz müsse sich auch mit dem Pflegeheimen abstimmen, wie dort die Impfbereitschaft sei. Zudem könne ein Impfteam nur dann in ein Heim kommen, wenn es dort in den vergangenen Tagen keinen größeren Corona-Ausbruch gegeben habe. Sachsen hat bislang rund 70.000 Impfdosen erhalten. Davon wurden laut Robert Koch-Institut bislang rund 5.000 in Pflegeheimen und für Klinikpersonal verimpft.