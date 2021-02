Coronavirus-Pandemie Ticker: Linke fordert Regeln für Impfstoff-Reste

Hauptinhalt

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn stellt Lockerungen erst für Ende März in Aussicht. Sachsens Landesregierung will sich nicht ausschließlich an der 7-Tage-Inzidenz orientieren. Österreich öffnet ab heute die Geschäfte wieder, verschärft aber zugleich die Kontrollen an den Grenzen. Die Linke fordert Regeln für das Vergeben von Impfstoff-Resten. Alle Entwicklungen im Coronavirus-Ticker.