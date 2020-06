Autohäuser und KfZ-Zulassungsdienste haben die oft zu langen Wartezeiten bei den Zulassungsstellen kritisiert. Der Vizechef des Kraftfahrzeuggewerbes, Thomas Peckruhn, sagte MDR AKTUELL, es dauere bis zu sechs Wochen, ehe ein Auto angemeldet sei. Ein Grund sei die gestreckte Terminvergabe, damit sich Antragsteller im Wartebereich nicht begegneten. Nach MDR-Recherchen haben einige Ämter auch bessere Lösungen gefunden. So können in Leipzig Zulassungsanträge kontaktlos in einem Schließfach übergeben werden. Im Salzlandkreis dürfen Anträge per Post gestellt werden. Erfurt verspricht, Anträge am selben Tag zu bearbeiten.