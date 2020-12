Seit Pandemiebeginn sind in Deutschland mehr als 30.000 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Nach Daten des Robert Koch-Instituts erhöhte sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden um mehr als 300 auf 30.126. Das aktuellere Risklayer-Projekt geht sogar von bundesweit mehr als 30.600 Corona-Toten aus. Hinzu kommen weitere Fälle, die durch Verzögerungen über die Feiertage und am Wochenende noch nicht in die Statistik einflossen.



Laut RKI werden als Corona-Todesfälle diejenigen gezählt, bei denen die Infektion mit dem Virus ursächlich für den Tod war oder durch Vorerkrankungen wahrscheinlich ist, dass der Tod im direkten Zusammenhang mit Covid-19 steht.