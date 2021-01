In Sachsen startet in dieser Woche für die Abschlussklassen wieder der Präsenzunterricht. Heute sollen die Schüler zunächst klassenweise einen Corona-Test machen. Dazu müssen sie sich in eine der landesweit 100 Schulen begeben, an denen die Tests durchgeführt werden. Das sorgt für Kritik. Die Vizevorsitzende des Landeselternrats, Eichhorn, sagte MDR AKTUELL, viele Eltern hätten Sorge, dass dadurch Infektionen in die Familien getragen würden. Das Kultusministerium in Dresden räumte ein, dass das Verfahren nicht optimal sei. Man habe aber nur eine begrenzte Zahl von Teams, die die Tests durchführen könnten.