Die Bundesregierung geht davon aus, dass im Sommer in weiten Teilen Europas Urlaub möglich sein wird. Bundesaußenminister Heiko Maas sagte in der ARD, bei der Bekämpfung des Corona-Virus gebe es in vielen Ländern positive Entwicklungen. Nach dem 15. Juni sollten eigentlich keine weltweiten Reise-Warnungen mehr nötig sein. Die Regierung wolle das durch Reisehinweise ersetzen. Am Montag will der Außenminister bei einer Video-Konferenz mit Kollegen aus beliebten Urlaubsländern über Lockerungen für Touristen beraten.