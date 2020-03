US-Präsident Donald Trump geht nicht mehr von einem Abflauen der Corona-Pandemie bis Ostern aus. Er sagte am Sonntag, er erwarte den Höhepunkt in den USA in zwei Wochen. Wenn es gelinge, die Zahl der Toten auf 100.000 zu begrenzen, dann hätten alle einen guten Job gemacht. Trump verfügte, die Richtlinien zur sozialen Distanzierung bis Ende April zu verlängern. Ansammlungen von mehr als zehn Personen sollen vermieden werden, Restaurants nur Speisen und Getränke außer Haus anbieten. Kürzlich hatte Trump noch erklärt, die USA könnten bis Ostern zum Normalbetrieb zurückkehren. Am Sonntag zählte die Johns Hopkins University landesweit 142.350 Infektionen und knapp 2.500 Todesfälle.