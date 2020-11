In Polen sorgen die Enthüllungen eines Arztes für Empörung: Das große Feldkrankenhaus, das im Warschauer Nationalstadion für Corona-Patienten eingerichtet wurde, stehe so gut wie leer. Technik bleibe ungenutzt, Ärzte langweilten sich - und das obwohl anderswo die Betten fehlen und Patienten in Krankenwagen sterben. Was läuft da schief?