8:00 Uhr | Airbus nimmt Produktion wieder auf

Der Flugzeugbauer Airbus fährt in seinen Werken in Frankreich und Spanien die Produktion wieder hoch. Der Konzern erklärte, in den vergangenen Tagen seien die Anlagen desinfiziert worden. Die Produktion werde nur in Bereichen anlaufen, die den Hygienestandards entsprächen.



Airbus produziert hauptsächlich im französischen Toulouse und im spanischen Sevilla. Die beiden Länder sind mit am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen.

7:35 Uhr | Verhandlungen über Billionen-Konjunkturpaket in den USA

Die Verhandlungen über ein Konjunkturpaket in Höhe von mehr als einer Billion Dollar (rund 900 Milliarden Euro) zur Rettung der angeschlagenen US-Wirtschaft sind ins Stocken geraten. Die Demokraten im US-Senat blockierten das federführend von Republikanern erstellte Paket am Sonntagabend bei einer prozeduralen Abstimmung. Obwohl beide Seiten seit Freitag über die Details des Pakets verhandelten, gab es immer noch größere Differenzen. Die Republikaner und Finanzminister Steven Mnuchin hatten eigentlich für Montag mit der Verabschiedung des Konjunkturpakets gerechnet

7:30 Uhr | Europa testet Mittel gegen Covid-19

In Europa beginnen klinische Tests zur Behandlung von Covid-19. Die staatliche französische Forschungseinrichtung Inserm teilte mit, bei den Versuchen an rund 3.200 Personen würden vier Mittel eingesetzt, darunter das bei Ebola verwendete Remdesivir. Die mit dem Coronavirus infizierten Testpatienten kommen unter anderem aus Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien und Spanien. Neben Europa testet auch die Weltgesundheitsorganisation Mittel, die gegen die Lungenkrankheit helfen könnten.

7:15 Uhr | IOC: Keine Absage der Olympischen Spiele

Die Organisatoren der Olympischen Spiele in Tokio schließen eine Absage des Sportereignisses wegen der Corona-Pandemie noch immer aus. Eine Verschiebung sei jedoch eines von mehreren Szenarien, die in Betracht gezogen würden, sagt der Präsident des Organisationskomitees der Spiele in Tokio, Yoshiro Mori. Auch der japanische Premierminister Shinzo Abe hat erstmals eine Verschiebung der Spiele wegen der Corona-Krise in Betracht gezogen. Vor dem Parlament in Tokio sagte er am Montag, dass damit gerechnet werden müsse.



Kanada will keine Sportler zu den Olympischen Sommerspielen sowie den Paralympischen Spielen in Tokio entsenden, wenn diese wie bislang geplant im Sommer stattfinden. "Nichts ist wichtiger als die Gesundheit und Sicherheit unser Athleten und der Weltgemeinschaft", begründeten das kanadische Olympische Komitee Sonntag den Beschluss.

7:10 Uhr | Jenaer Oberbürgermeister unter Quarantäne

Der Corona-Krisenstab in Jena ist unter Quarantäne gestellt worden. Stadtsprecher Kristian Philler sagte MDR THÜRINGEN, betroffen seien rund 15 Personen von mehreren Institutionen. Auch Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) steht vorläufig unter Quarantäne. Ein Dezernent sei positiv auf Corona getestet wurde, bisher aber symptomfrei. Inzwischen seien auch die anderen Stabsmitglieder getestet worden. Die Ergebnisse werden am Dienstag erwartet. Bis dahin arbeite der Stab im Homeoffice.

6:45 Uhr | Städtetag begrüßt Kontaktverbot

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung, der Präsident des Deutschen Städtetages, hat das Kontaktverbot im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie als "richtig und verhältnismäßig" begrüßt. Jung sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, es gehe darum, Menschenleben zu retten und das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Das müsse so konsequent wie möglich geschehen. Bundeskanzlerin Merkel hatte gestern betont, die beschlossenen Maßnahmen seien Regeln und keine Empfehlungen. Verstöße würden hart bestraft. Seit Mitternacht sind Gruppen über zwei Personen verboten. Sport allein oder zu zweit sowie Spazierengehen mit der Familie sind weiter möglich. Auch Wege zur Arbeit, zum Einkaufen oder zum Arzt fallen nicht unter das Kontaktverbot.

6:30 Uhr | Fünfter Tag ohne Neuinfektion in China

In Festland-China ist den Behörden zufolge den fünften Tag in Folge keine Neuinfektion gemeldet worden. Die Zahl der aus dem Ausland eingeschleppten Fälle stieg jedoch weiter an, teilte die Nationale Gesundheitskommission mit. Von 39 Neuinfektionen gingen alle darauf zurück. Dabei handelt es sich vor allem um chinesische Heimkehrer. Die Zahl der Infektionen in China steigt damit auf 81.093, die Zahl der Todesfälle legt um neun auf 3.270 zu.