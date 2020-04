Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann fordert angesichts der Corona-Krise, wieder mehr Schutzprodukte in Deutschland herstellen zu lassen. Willingmann sagte MDR SACHSEN-ANHALT, während der Coronavirus-Pandemie merke man die Schwächen der Globalisierung. In einer Krise sei man sehr abhängig. Es müsse aber allen klar sein, dass eine Produktion in Deutschland mehr koste.



Die Rahmenbedingungen für die Zeit nach der Krise schätzt Willingmann in Sachsen-Anhalt deutlich besser ein als im Rest Deutschlands. Das liege daran, dass Sachsen-Anhalts Wirtschaft so kleinteilig sei. Deswegen sei man auch gut durch die Finanzkrise gekommen.



Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte bereits vor einer Woche gefordert, medizinische Schutzmasken wieder in Deutschland zu produzieren.