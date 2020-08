Coronavirus Ticker: Polizei Sachsen fordert Corona-Kontrollen durch Kommunen

Gärtner betonte, statt der Polizei seien Ordnungsämter und Kommunen in der Pflicht. Hier müsse das Personal aufgestockt werden. Auch Betreiber von Einkaufsmärkten und Gaststätten seien aufgefordert, selbst mehr auf die Einhaltung der Regeln zu achten.

Der Unions-Innenexperte Armin Schuster sieht in Corona-Großdemonstrationen wie in Berlin eine Gefahr für die Allgemeinheit. Er sagte der "Rheinischen Post", es wäre verhältnismäßig, die Versammlungen nur noch unter viel strengeren Auflagen oder gar nicht mehr zu genehmigen. Das Nichteinhalten von Corona-Regeln werde offen zur Schau getragen, Medienvertreter würden angegriffen und es gebe immer wieder Auseinandersetzungen mit der Polizei. All das rechtfertige schon im Vorfeld ein konsequenteres Vorgehen der Versammlungsbehörden. Ähnlich äußerte sich der Deutsche Städtetag. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, aus Demonstrationen heraus dürften sich nicht neue Corona-Hotspots entwickeln.