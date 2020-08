Coronavirus-Pandemie Ticker: Opel Eisenach will wieder zwei Schichten fahren

In der Corona-Krise hat Opel sein Werk in Eisenach komplett heruntergefahren. Inzwischen wird wieder mit einer Schicht am Tag gearbeitet. Das soll im Herbst ausgebaut werden. In Sachsen und Thüringen beginnt das neue Schuljahr unter Corona-Bedingungen.