06:39 Uhr | Weitere Soldaten helfen im Altenburger Land

Das Gesundheitsamt des Altenburger Landes wird ab heute von weiteren sieben Bundeswehrsoldaten unterstützt. Sie sollen auch in der Seniorenresidenz Schlossblick in Altenburg eingesetzt werden. Dort sind mindestens 26 Bewohner und Pflegekräfte mit dem Coronavirus infiziert. Aufgrund der Quarantäne dürfen die Heimbewohner auch keine Besucher empfangen. Bereits in der vergangenen Woche verstärkten zehn Soldaten das Team des Pflegeheimes in Altenburg. Die Bundeswehr ist jetzt mit insgesamt 52 Soldatinnen und Soldaten im Altenburger Land im Einsatz.

06:32 Uhr | US-Senat einigt sich auf Corona-Hilfspaket

In den USA haben sich Republikaner und Demokraten nach monatelangem Ringen auf ein Corona-Hilfspaket geeinigt. Das bestätigten in der Nacht die Fraktionschefs beider Parteien, Mitch McConnell und Chuck Schumer. Nach ihren Worten sind Hilfen im Gesamtumfang von 900 Milliarden Dollar vorgesehen. So soll es Geld für kleine Betriebe geben. Die Arbeitslosenhilfe soll um wöchentlich 300 Dollar aufgestockt werden. Im Paket ist auch Geld für Schulen, Kinderbetreuung und die Logistik für Impfungen eingeplant. Beide Kammern des Kongresses sollen heute über das Hilfspaket und damit zugleich über den neuen Staatshaushalt der USA abstimmen.

06:20 Uhr | Passagierflüge von und nach Großbritannien ausgesetzt