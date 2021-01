In Sachsen nehmen heute die Impfzentren den Betrieb auf. In den 13 Zentren werden zuerst Beschäftigte von Rettungsdiensten und ambulanten Pflegediensten geimpft. Der Paritätische Wohlfahrtsverband kritisierte, es gebe in Sachsen zu wenig Impfzentren. Geschäftsführer Michael Richter sagte MDR AKTUELL, die Anfahrtswege in den Landkreisen seien teilweise sehr lang und nicht jeder sei mobil genug. Als weiteres Problem nannte Richter die Terminvereinbarung. Besonders die Online-Terminvergabe könnte für ältere Menschen eine Hürde sein.



Auch in Sachsen-Anhalt öffnen heute die ersten der insgesamt 14 Impfzentren, zunächst für über 80-Jährige. In Thüringen geht es am Mittwoch in 29 Impfstellen los. Das Gesundheitsministerium veröffentlichte am Sonntag eine Webseite mit den Standorten der Thüringer Corona-Impfstellen.