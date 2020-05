Neuseeland lockert die meisten Corona-Beschränkungen. Ministerpräsidentin Jacinda Ardern kündigte an, dass ab Donnerstag wieder Restaurants, Cafés, Kinos und Einkaufszentren öffnen dürfen. Auch Reisen innerhalb des Landes seien dann wieder erlaubt. Die Schulen sollen ab dem 18. Mai wieder öffnen, Bars am 21. Mai. Versammlungen werden auf maximal zehn Personen beschränkt.

Sachsens Grünen-Fraktionschefin Franziska Schubert Bildrechte: Grüne Fraktion Sachsen / Matthias Gahmann

Die Fraktionschefin der Grünen in Sachsen, Franziska Schubert, hat sich dafür ausgesprochen, die Proteste gegen die Corona-Einschränkungen ernst zu nehmen. Schubert sagte MDR AKTUELL, man solle Kritik nicht pauschal zurückweisen. Demokratie lebe von unterschiedlichen Perspektiven. Möglicherweise habe die Politik die Maßnahmen nicht ausreichend erklärt. Schubert hatte am Wochenende in Zittau mit Demonstranten diskutiert. Andere Politiker warnten vor einer Radikalisierung der Proteste. SPD-Chefin Saskia Esken sagte den "Funke-Medien", wer die Pandemie leugne und zum Verstoß gegen Schutzvorschriften aufrufe, nutze die Verunsicherung der Menschen schamlos dafür aus, die Gesellschaft zu destabilisieren. Am Wochenende hatte es in mehreren Städten Proteste gegen die Corona-Beschränkungen gegeben.