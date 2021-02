Biontech will im kommenden Quartal die Lieferung seines Covid-19-Impfstoffs an die Europäische Union deutlich steigern. Manager Sierk Poetting kündigte die Lieferung von bis zu 75 Millionen zusätzlichen Impfeinheiten ab April an. Wegen der weltweiten Nachfrage planten Biontech und sein Partner Pfizer in diesem Jahr zwei Milliarden Dosen Impfstoff herzustellen. Die zuvor geplante Produktion von 1,3 Milliarden Impfdosen werde um mehr als 50 Prozent erhöht. Die Maßnahmen zur Produktionssteigerung liefen nach Plan.