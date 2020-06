In der Türkei treten weitreichende Lockerungen in Kraft. So dürfen Restaurants, Cafés und Parks wieder öffnen. Das gilt ebenfalls für Fitness-Studios, Schwimmbäder, Museen, Büchereien und Strände. Auch Intercity-Züge dürfen den Betrieb wieder aufnehmen. Die türkische Regierung hat seit Wochen schrittweise die Beschränkungen des öffentlichen Lebens gelockert und erklärt, die Epidemie sei unter Kontrolle. In der Türkei wurden bislang mehr als 160.000 Coronavirus-Fälle registriert.