In Sachsen-Anhalt gelten ab heute verschärfte Corona-Regeln. Eine überarbeitete Verordnung des Landes ist in Kraft getreten. Die Änderungen orientieren sich an den Beschlüssen von Bund und Ländern aus der vergangenen Woche. So müssen beim Einkaufen sowie im öffentlichen Nahverkehr FFP2- oder OP-Masken getragen werden. Außerdem werden Arbeitgeber stärker verpflichtet, ihren Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice zu ermöglichen. In Thüringen sollen die Regelungen der neuen Corona-Schutzverordnung am Dienstag in Kraft treten, in Sachsen am Donnerstag.