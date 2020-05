Auch in Sachsen arbeitet das Kultusministerium an Konzepten. Eine Sprecherin erklärte, man wolle jene Schüler fördern, die Unterstützung bräuchten. Thüringen gab sich zunächst zurückhaltend. Aus dem Bildungsministerium in Erfurt hieß es, man berate darüber.

03:10 Uhr | Brasilien zentraler Krisenherd in Südamerika

Brasilien hat sich zum zentralen Krisenherd der Coronavirus-Pandemie in Südamerika entwickelt. Mit fast 350.000 bestätigten und mehr als 15.000 neuen Infektionen innerhalb eines Tages hat das Land nach den USA nun weltweit die zweitmeisten Infektionen. Die US-Regierung erließ weitgehende Einreisebeschränkungen für Menschen aus dem südamerikanischen Land, in dem Präsident Jair Bolsonaro bei öffentlichen Auftritten weiter demonstrativ gegen Abstands- und Hygienevorgaben verstößt. Am Sonntag suchte er die Nähe zu Anhängern, die sich vor dem Präsidentenpalast versammelt hatten, gab mehreren die Hand und umarmte einige. Die Atemmaske, die er anfangs trug, hatte er abgesetzt.

02:30 Uhr | Chiles Gesundheitssystem stößt an Grenzen

In Chile geraten die Krankenhäuser wegen der starken Zunahme von Coronavirus-Infektionen an ihre Grenzen. Einer chilenischen Zeitung zufolge sagte Präsident Sebastián Piñera, das Gesundheitssystem sei nah am Limit. Nach Angaben des örtlichen Gesundheitsministeriums stieg die Zahl der Infektionen in den vergangenen Tagen auf knapp 70.000. Mehr als 700 Menschen seien gestorben.

01:15 Uhr | Kritik am Vorschlag Österreichs für Corona-Hilfen

Der Vorschlag von Österreich zur Hilfe für notleidende EU-Staaten in der Corona-Krise sorgt in Deutschland für Kritik. Österreich hatte sich zusammen mit den Niederlanden, Dänemark und Schweden für günstige Kredite ausgesprochen. Dazu sagte CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen der "Süddeutschen Zeitung", der Vorschlag der "geizigen Vier" sei eine einzige Provokation. Die zu hohe Verschuldung einzelner Länder sei nicht mit noch mehr Schulden zu lösen.

00:30 Uhr | Lockerungen in Niedersachsen

Seit Mitternacht gelten in Niedersachsen neue Infektionsschutzbestimmungen. Sie wurden trotz der Infektionen in einem Restaurant in Ostfriesland weiter gelockert. Im Gastgewerbe dürfen erstmals seit Beginn der Krise die Hotels wieder öffnen und bis zu 60 Prozent ihrer Plätze belegen. Für Restaurants entfällt die Nutzungsgrenze von maximal 50 Prozent der Plätze. Allerdings müssen weiterhin Mindestabstände gewahrt werden. Darüber hinaus können Fitnesscenter und Freibäder wieder öffnen. An den Schulen kehren die 11. Klassen zurück. Einige Beschränkungen bleiben aber bestehen, insbesondere die Vorgabe, dass sich in der Öffentlichkeit die Mitglieder von maximal zwei Haushalten treffen dürfen.