An der Grenze zwischen Sachsen und Tschechien kommt es wegen der verschärften Grenzkontrollen weiter zu Verzögerungen. Betroffen ist der Grenzübergang Breitenau-Schönwald auf der Autobahn 17 in Richtung Dresden. Schon gestern, am ersten Tag der Grenzkontrollen, wurden an den Übergängen aus Tschechien und aus Österreich nach Angaben der Bundespolizei mehr als 2.200 Menschen abgewiesen. Für heute wird erwartet, dass vor allem Berufspendler über die Grenze wollen. Einreisen dürfen aber nur Menschen, die in der Medizin, der Pflege oder der Landwirtschaft arbeiten. Die verschärften Kontrollen wurden wegen der Ausbreitung von Coronavirus-Mutationen in Tschechien und im österreichischen Bundesland Tirol eingeführt.