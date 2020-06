Coronavirus-Pandemie Ticker: Lob für Corona-Warnapp

Der Chaos-Computer-Club stuft die neue Corona-Warn-App als relativ sicher vor Datendiebstahl ein. Der Deutsche Anwaltverein will einen Zwang zur Installation verhindern. In Thüringen können ab heute wieder alle Kinder die Kitas und Grundschulen besuchen. Nach knapp drei Monaten sind die meisten Grenzen in Europa wieder offen. Die Entwicklungen im Überblick: