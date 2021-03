In Sachsen startet heute offiziell ein Modellprojekt, bei dem ausgewählte Hausärzte ihre Patienten gegen das Coronavirus impfen können. Landesweit beteiligen sich 39 Hausarzt-Praxen, unter anderem in Dresden, Radeberg, Annaberg-Buchholz, Borna und Markneukirchen. Zum Impfstart besucht Sozialministerin Petra Köpping heute eine Praxis in Dippoldiswalde. Sie will sich einen Überblick über die Impf-Bedingungen verschaffen und mit dem Hausarzt und mit den Patienten ins Gespräch kommen. Die Modell-Praxen sind vom Deutschen Roten Kreuz mit dem Impfstoff von Astrazeneca beliefert worden. Allgemein soll es Hausärzten in Sachsen erst Mitte April erlaubt sein, Patienten gegen Corona zu impfen.