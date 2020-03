Deutschland und Frankreich schließen nach britischen Angaben vorübergehend ihre Vertretungen in Nordkorea. Es sei schade, dass man sich von den Kollegen der deutschen Botschaft und des französischen Büros verabschieden müsse, schreibt der britische Botschafter in Nordkorea, Colin Crooks, auf Twitter. Die britische Botschaft bleibe geöffnet. "Die britische Botschaft bleibt offen." Deutschland hat eine Botschaft, Frankreich nur ein Büro, da es keine formalen diplomatischen Beziehungen zu Nordkorea unterhält

Die Zahl der offiziell registrierten Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus in China ist auf den niedrigsten Stand seit Januar gesunken. Wie der Gesundheitsausschuss in Peking am Montag mitteilte, wurden seit dem Vortag in ganz Festlandchina nur 40 weitere Ansteckungsfälle nachgewiesen. Weitere 22 Menschen starben an der Infektion, auch dies sei eine im Vergleich zu früheren Wochen niedrige Zahl. Die meisten der seit Sonntag neu registrierten Ansteckungs- und Todesfälle traten in der weitestgehend von der Außenwelt abgeschotteten Provinz Hubei auf.