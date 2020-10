Die polnische Regierung plant aus Furcht vor einer Überlastung des Gesundheitssystems im Nationalstadion in Warschau ein Spezial-Lazaretts für Covid-19-Patienten. Die Konferenzräume der Fußball-Arena sollen in ein Krankenhaus mit rund 500 Betten für umgewandelt werden.

Der Landkreis Görlitz hat nach eigenen Angaben den Grenzwert für die Einstufung als Corona-Risikogebiet überschritten. Demnach gab es in den vergangenen sieben Tagen etwa 56 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Der Landkreis erließ eine neue Allgemeinverfügung, nach der die Teilnehmerzahlen bei Feiern, Versammlungen und Großveranstaltungen reduziert werden müssen. Zudem werden in der Gastronomie Kontaktdaten von Gästen erhoben. Neben dem Erzgebirgskreis ist Görlitz der zweite Landkreis in Sachsen, der als Corona-Risikogebiet gilt. Nach Daten vom Risklayer-Projekt der Uni Karlsruhe liegt auch der Kreis Bautzen über dem Risiko-Inzidenz-Wert 50. Mehr regionale Infos im Sachsen-Ticker.