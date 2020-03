07:52 Uhr | Erste Coronavirus-Fälle in Indonesien

Indonesien meldet die ersten beiden Coronavirus-Fälle. Wie Präsident Joko Widodo sagte, handelt es sich um eine Mutter und ihre Tochter. Die zwei hätten Kontakt mit einem infizierten japanischen Touristen gehabt.

07:36 Uhr | Auswirkungen auf MotoGP

Im Juni macht die MotoGP auch wieder auf dem Sachsenring Station. Bildrechte: dpa Wegen des Coronavirus ist das zweite Rennen der Motorrad-Weltmeisterschaft in Thailand auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Das teilte der thailändische Gesundheitsminister und Vize-Premierminister Anutin Charnvirakul mit. Die WM-Läufe sollten am 22. März stattfinden. Bereits am Sonntag war das Auftaktrennen für die Motorrad-Königsklasse in Katar am kommenden Wochenende gestrichen worden. Als Grund wurden Reisebestimmungen für Flüge aus Italien genannt, die wegen des neuen Coronavirus gelten. Allein sechs der 22 Stammfahrer in der MotoGP kommen aus Italien, darunter Superstar Valentino Rossi. Italien ist in Europa am stärksten von der Epidemie betroffen. Die Läufe der kleineren Klassen Moto2 und Moto3 sollen aber wie geplant in Katar stattfinden.

07:15 Uhr | Zweiter Todesfall durch Coronavirus in den USA

Im US-Bundesstaat Washington gibt es den zweiten Todesfall durch den Erreger Sars-CoV-2. Im Bundesstaat New York an der Ostküste wurde am Sonntag der erste Fall einer Infektion durch das neuartige Coronavirus bestätigt. New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo sagte, die Frau habe sich bei einer Reise im Iran angesteckt. Sie sei in ihrem Zuhause unter Quarantäne.

07:07 Uhr | Zahl der Toten weltweit steigt auf über 3.000

Durch die Lungenkrankheit Covid-19 sind bislang mehr als 3.000 Menschen ums Leben gekommen. Das geht aus aktuellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO hervor. Aus China wurden am Montag 42 weitere Todesopfer gemeldet. Landesweit gab es mehr als 200 Neuinfektionen.

07:00 Uhr | Deutlicher Anstieg der Fälle in Südkorea

Die Zahl der nachgewiesenen Covid-19-Infektionen in Südkorea ist auf mehr als 4.000 gestiegen. In der Nacht zum Montag kamen 476 neue Fälle hinzu. Das gaben die Gesundheitsbehörden bekannt. Die Zahl der Infizierten ist damit so hoch wie in keinem anderen Land außerhalb Chinas.

06:52 Uhr | Erste Infektion in Berlin

In Berlin ist erstmals ein Patient nachweislich am neuartigen Coronavirus erkrankt. Das teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung mit. Die Person werde stationär isoliert und behandelt. Weitere Einzelheiten sind bislang nicht bekannt. Damit sind jetzt in zehn der 16 Bundesländer Fälle aufgetreten.

06:48 Uhr | Weitere bestätigte Coronavirus-Fälle in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg sind am Sonntagabend vier weitere Covid-19-Fälle bestätigt worden. Das Gesundheitsamt Mannheim meldete drei Fälle, das Gesundheitsamt Heilbronn einen. Damit gibt es in Baden-Württemberg 20 nachgewiesene Fälle mit dem Coronavirus.

