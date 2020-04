Mangelnde Bewegung und Frustessen können in der Corona-Krise zu Übergewicht führen, warnen Experten. Die seelische Belastung durch die Pandemie und die ungewisse Zukunft verleite Menschen dazu, sich zu überessen, warnt die britische Gesellschaft für Ernährung. "Gut zu essen und gesund zu bleiben ist angesichts der Belastungen durch den Corona-Ausbruch eine Herausforderung", erklärt die Gesellschaft. "Essen kann tröstlich sein, und wenn man so viel Zeit zu Hause verbringt und auch noch gerne kocht, dann passiert es schnell, dass man zu viel isst."



"Das wird uns allen so gehen, selbst wenn wir versuchen, Sport zu machen", ist auch der französische Gesundheitscoach Julian Mercier überzeugt. Mehr als ein Viertel der Menschheit ist derzeit gezwungen, zu Hause zu bleiben. Viele machen sich Sorgen über die Gefahr einer Infektion und um ihre Arbeit. Die Versuchung, sich mit Essen zu trösten, ist groß. "Ich bin der erste, der lieber zu Schokolade als zum Apfel greift", gesteht Mercier. "Und das wird uns dann zum Verhängnis." Wegen der fehlenden Bewegung verbrenne ein Erwachsener derzeit im Durchschnitt bis zu 400 Kilokalorien weniger am Tag, sagt die Ernährungswissenschaftlerin Jennifer Aubert. Deshalb sollten die Portionen auf dem Teller kleiner ausfallen und jeder sich so viel wie möglich bewegen - und zwar nicht nur zwischen Sofa und Kühlschrank.