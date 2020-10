Der für den 4. Dezember geplante CDU-Parteitag mit 1.001 Delegierten in Stuttgart ist vom Tisch. Das erfuhr die dpa nach gut fünfstündigen Beratungen der Parteispitze am Sonntagabend in Berlin. Demnach wurde für die Wahl eines neuen Parteivorsitzenden ein Rahmen für das weitere Vorgehen besprochen, den die aktuelle Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer heute den CDU-Gremien vorstellen werde. Endgültige Entscheidungen gab es demnach noch nicht, die müssten im CDU-Vorstand fallen, der heute tagt. Offen war laut dpa weiter, ob es eine Verschiebung des Parteitags geben soll, oder es noch in diesem Jahr einen Parteitag geben kann, bei dem an mehreren Standorten verteilt in Präsenz und virtuell gewählt würde.