Die Arbeitsagenturen und Jobcenter reduzieren ab sofort persönliche Kontakte zu den Kunden. Wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte, sollen sie nur im Notfall in die Dienststelle kommen. Damit solle ein Beitrag zum Gesundheitsschutz und zum Eindämmen der Coronavirus-Pandemie geleistet werden. Alle persönlichen Gesprächstermine entfielen ohne Rechtsfolgen für die Arbeitslosen. Anträge könnten formlos per Mail gestellt oder in den jeweiligen Hausbriefkasten geworfen werden. Arbeitslosmeldungen seien telefonisch möglich.

Wegen der Coronavirus-Pandemie schließt Deutschland ab 8 Uhr die Grenzen zu fünf Nachbarländern weitgehend. Bundesinnenminister Horst Seehofer kündigte Kontrollen der Bundespolizei an den Übergängen zu Österreich, Frankreich, Luxemburg, der Schweiz und Dänemark an. Warenverkehr, Berufspendler und rückreisende Deutsche würden durchgelassen. Auch die norddeutschen Urlaubsinseln werden ab heute gesperrt. Darauf haben sich die Länder Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen geeinigt. Sie begründeten die Maßnahme damit, dass die medizinischen Kapazitäten auf den Inseln begrenzt seien. In zahlreichen Bundesländern bleiben Schulen und Kindertagesstätten ab heute geschlossen. Einzelne Länder wie Sachsen lassen Schulen zwar vorerst geöffnet, setzen die Schulpflicht aber aus. Die Regelungen gelten in den meisten Ländern bis Mitte oder Ende April.