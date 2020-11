Die Gesundheitsämter in Deutschland haben für Sonntag 14.045 neue Infektionen mit Sars-CoV-2 gemeldet. Das geht aus Daten des Risklayer-Projekts am Karlsruher Institut für Technologie hervor. In Sachsen lag der Anstieg demnach bei 925 neuen Corona-Fällen, in Thüringen bei 204 und in Sachsen-Anhalt bei 151.