06:58 Uhr | Auch Schleswig-Holstein nun Corona-Risikogebiet

Als letztes Bundesland in Deutschland ist jetzt Schleswig-Holstein zum Corona-Risikogebiet erklärt worden. Wie die Landesregierung in Kiel mitteilte, kamen innerhalb einer Woche auf 100.000 Einwohner im Durchschnitt 51,6 Infektionen. Damit wurde der Risikowert von 50,1 überschritten. Am Nachmittag hatte auch Mecklenburg-Vorpommern den Warnwert überschritten. Damit gelten nun alle Bundesländer als Corona-Risikogebiet. Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sind die Länder mit den geringsten Infektionszahlen in Deutschland.

06:45 Uhr | Kanzleramtschef Braun fordert weiteren Krisengipfel

Kanzleramtschef Helge Braun hat sich für einen weiteren Corona-Krisengipfel von Bund und Ländern in dieser oder nächster Woche ausgesprochen. Der CDU-Politiker sagte den "Bild"-Medien, ein Lockdown dieser Art funktioniere nicht. Deshalb müsste es mindestens in den Hotspots noch einmal richtige Verschärfungen geben. Der Bund sei sofort dabei, wenn die Länder zu einem weiteren Corona-Gipfel bereit seien.

Braun: "Mindestens für Hotspots noch einmal richtige Verschärfungen." Bildrechte: dpa Am Sonntag hatte Bayern wegen der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen erneut den Katastrophenfall ausgerufen. Unter anderem soll es für Städte und Kreise mit hohen Inzidenzwerten nächtliche Ausgangssperren geben. In zahlreichen Klassen ist Wechselunterricht geplant. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hatte einen harten Lockdown noch vor Weihnachten ins Gespräch gebracht. Er sagte dem MDR, die bisherigen Maßnahmen reichten nicht aus.

06:30 Uhr | Aufbau von Corona-Imfzentren in Mitteldeutschland läuft nach Plan