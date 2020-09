18:47 Uhr | Mehrere Corona-Infektionen an Schulen in Mitteldeutschland

In Sachsen haben sich mehrere Schüler und Lehrer mit dem Coronavirus angesteckt. Wie die Dresdner Stadtverwaltung mitteilte, infizierte sich ein Elftklässler des Gymnasiums Cotta. Man gehe davon aus, dass die Jahrgangsstufe ganz oder teilweise in Quarantäne müsse. In Torgau wurde ein Geschwisterpaar positiv auf Sars-Cov-2 getestet. Nach Angaben des Landkreises ordnete das Gesundheitsamt für 39 Schüler und fünf Lehrer einer Grund- und einer Oberschule häusliche Quarantäne an. Sie würden jetzt alle getestet.

Auch im Landkreis Stendal müssen knapp 70 Schüler und drei Lehrer in Quarantäne. Sie waren am Freitag von einer Fahrt aus Prag zurückgekommen. Bei einem von ihnen war das Coronavirus nachgewiesen worden. Entwarnung gibt es in Dessau. Dort waren die Test von mehreren Schülern und einer Lehrerin negativ. Sie müssen aber bis Freitag in Quarantäne bleiben.

