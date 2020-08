Coronavirus Ticker: Kinderbonus wird ab 7. September ausgezahlt

Am Wochenende sind in Deutschland 1.220 neue Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 registriert worden. Das geht aus den Zahlen des am Karlsruher Institut für Technologie angesiedelten Projekts Risklayer hervor. Danach wurden am Samstag 704 neue Fälle gemeldet, am Sonntag 516. Am Samstag haben allerdings nur 35 Prozent der Gesundheitsämter ihre Zahlen übermittelt, am Sonntag waren es 32 Prozent.