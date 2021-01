Bundesbildungsministerin Anja Karliczek sagt der Funke Mediengruppe, eine vollständige Rückkehr zum Präsenzunterricht in allen Jahrgängen sei "in diesen Tagen nicht vorstellbar". Die Infektionszahlen seien weiter "besorgniserregend hoch" und die Auswirkungen der Feiertage unklar. Heute sind Beratungen der Kultusminister angesetzt. Morgen wollen Kanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen über das weitere Vorgehen beraten.

In Thüringen startet heute die telefonische Terminvergabe für Impfungen. In der vergangenen Woche war es bereits möglich, sich über ein Online-Portal für eine Impfung anzumelden. Nach 20.000 Reservierungen wurde das Angebot jedoch zunächst wieder geschlossen. In Sachsen und Sachsen-Anhalt soll die telefonische Termin-Vergabe erst nächste Woche losgehen.