06:52 Uhr | Mehr 100.000 Infizierte in Brasilien

In Brasilien sind inzwischen mehr als 100.000 Menschen infiziert. Wie das Gesundheitsministerium bekanntgab, lag die Zahl bei 101.147 Menschen. Mindestens 7.025 sind demnach im Zusammenhang mit dem Coronavirus bislang gestorben. Die Dunkelziffern dürften aber aufgrund fehlender Tests und noch nicht ausgewerteter Laborergebnisse weit höher liegen. Brasilien ist mit mehr als 200 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land in Lateinamerika. Krankenhäuser und Friedhöfe in verschiedenen Städten und Bundesstaaten sind inzwischen an ihre Grenzen geraten, das System kollabiert. Präsident Jair Bolsonaro hält allerdings nichts von Einschränkungen des öffentlichen Lebens und fordert eine Rückkehr zur Normalität.

06:00 Uhr | Lockerungen in vielen Bundesländern

In den Bundesländern sind ab heute weitere Corona-Schutzauflagen gelockert. In Sachsen-Anhalt gehen die Lockerungen weiter. Hier dürfen bundesweit erstmals bis zu fünf Personen zusammen draußen sein, auch wenn sie nicht zum selben Haushalt gehören. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sagte am Sonntagabend im ZDF, dies sei kein Vorpreschen, sondern aufgrund einer geringerer Infektionszahlen beschlossen worden, auch weil Sachsen-Anhalt zu 80 Prozent ländlich geprägt sei. In den meisten Bundesländern dürfen unterdessen wieder Museen, Bibliotheken und Zoos öffnen, teils auch Spielplätze und Sportstätten. Viele Kinder und Jugendliche können zur Schule. Sämtliche Lockerungen sind mit Hygiene- und Abstandsregeln verbunden, auch etwa Friseurbesuche.

05:01 Uhr | Konferenz sammelt Geld für Impfstoff-Entwicklung

Eine weltweite Allianz will heute mindestens 7,5 Milliarden Euro Anschubfinanzierung für Impfstoffe, Arzneien und Tests einsammeln. Ziel ist, die Gegenmittel schnell auf den Markt zu bringen und weltweit möglichst preiswert zugänglich zu machen. Bei einer von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen organisierten Online-Konferenz soll auch Bundeskanzlerin Angela Merkel sprechen. Sie hat bereits einen "deutlichen finanziellen Beitrag" Deutschlands zugesagt. Nach dpa-Informationen geht es um einen dreistelligen Millionenbetrag.

04:30 Uhr | Länder wollen Kontaktsperren lockern

In der nächsten Bund/Länder-Beratung wollen die Bundesländer laut einem "Bild"-Bericht eine Lockerung des Kontaktverbots durchsetzen. In einer vorbereitenden Telefonkonferenz der Chefs der Staatskanzleien habe es geheißen, dass Zusammenkünfte von bis zu fünf Personen wieder erlaubt sein könntenm, so wie bereits ab jetzt in Sachsen-Anhalt. Bisher gilt eine Begrenzung auf zwei Personen, die nicht zum selben Haushalt gehören.