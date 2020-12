Coronavirus-Pandemie Ticker: Sachsen ab heute im harten Lockdown

In Sachsen gelten ab heute strenge Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Landesbischof Bilz will die Kirchen dennoch offen halten. In den USA und Kanada starten heute die ersten Covid-Impfungen. Mehr zu den aktuellen Entwicklungen in der Corona-Ticker.