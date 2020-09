An einer Sekundarschule in Halle beginnt nach der Coronavirus-Infektion eines Lehrers heute wieder der Regelunterricht. Oberbürgermeister Bernd Wiegand zufolge muss jedoch eine sechste Klasse zu Hause bleiben, weil bei einem Schüler der Klasse Sars-CoV-2 nachgewiesen worden sei. Bis alle Ergebnisse bekannt seien, befinde sich die Klasse in Quarantäne. Die Schule war am Freitag geschlossen worden, nachdem ein Lehrer positiv getestet worden war. Bei seinen Kontaktpersonen fielen die Tests negativ aus. Der infizierte Sechstklässler wurde nicht von ihm unterrichtet. Wie Wiegand weiter mitteilte, dürfen neben der sechsten Klasse acht weitere Schülerinnen und Schüler sowie ein Lehrer vorerst noch nicht in die Schule. Sie seien nicht zu den Tests erschienen und müssten erst einen Negativtest vorlegen.