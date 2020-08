Coronavirus Ticker: Mehr als fünf Millionen Infektionen in den USA

Bei Atlético Madrid, dem Leipziger Viertelfinalgegner in der Champions League, gibt es zwei positive Corona-Fälle. Das teilte der spanische Fußball-Erstligist am späten Abend mit. Die betroffenen Personen hätten sich sofort in häusliche Quarantäne begeben. Namen wurden nicht genannt. Neue Tests für das erste Team und die Delegationsmitglieder seien in die Wege geleitet worden. RB Leipzig soll am Donnerstag in Lissabon gegen Atlético um den Einzug ins Halbfinale kämpfen.