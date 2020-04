Tschechien will seine Grenzen ein ganzes Jahr lang geschlossen halten. Das kündigte Staatspräsident Milos Zeman in einem Radiointerview an. Man dürfe keine neue Infektionswelle dadurch hervorrufen, dass Bürger in andere Länder reisten, in denen die Corona-Pandemie noch nicht vorbei sei. Zeman empfahl den Tschechen stattdessen, in diesem Sommer die Schönheiten ihres eigenen Landes zu entdecken. Die Tourismusindustrie hatte dagegen gefordert, im Sommer zumindest wieder Reisen in die beliebten Urlaubsländer Slowakei und Kroatien zu erlauben.

In Zwickau will Volkswagen bald wieder Autos fertigen. Bildrechte: dpa

Der Autobauer VW will seine Werke langsam wieder hochfahren. Als erstes startet das Werk in Zwickau. Wie Volkswagen mitteilte, beginnen heute die Vorbereitungen. Wiederanlaufen werde das Band am Donnerstag. Die 8.000 Mitarbeiter würden dann schrittweise an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Bis Anfang Mai sei aber der Großteil weiterhin in Kurzarbeit.



Den europaweiten Auftakt macht das VW-Werk im slowakischen Bratislava. Dort laufen die Bänder bereits heute wieder an. In Sachsen nimmt ab Donnerstag auch das Motorenwerk in Chemnitz seine Arbeit wieder auf. In den Werken Wolfsburg, Emden, Dresden und Hannover soll es den Angaben zufolge am 27. April losgehen.