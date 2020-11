Die stark gestiegene Zahl von Coronavirus-Tests lässt in einigen Regionen die Test-Materialen knapp werden. Das Landesamt für Verbraucherschutz in Sachsen-Anhalt teilte auf Anfrage von MDR AKTUELL mit, es sei vorübergehend zu Engpässen bei Abstrichtupfern gekommen. In Thüringen meldeten zwei der 15 Labore ebenfalls Probleme. In Sachsen gibt es Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Chemikalien, die zur Auswertung der Abstriche notwendig sind.