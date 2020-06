05:55 Uhr | Händler: Geben Mehrwertsteuersenkung weiter

Der Handelsverband Deutschland geht davon aus, dass Einzelhändler die geplante Mehrwertsteuersenkung an die Kunden weitergeben. Als Grund nannte Verbandssprecher Stefan Hertel bei MDR AKTUELL den harten Wettbewerb in der Branche. Kein Händler könne es sich leisten, hinterherzuhinken. Der Wirtschaftsexperte Erik Maier von der Handelshochschule in Leipzig geht nicht von einem stärkeren Wettbewerb im Einzelhandel aus. Er meinte, die als Konjunkturhilfe in der Corona-Krise gedachte Mehrwertsteuersenkung werde in der Masse der Preisveränderungen untergehen.

04:33 Uhr | Weniger neue Infektionen in China

Nach dem neuen Coronavirus-Ausbruch in Peking hat die chinesische Hauptstadt am Montag neun weitere Infektionen gemeldet - die geringste Zahl von täglichen neuen Infektionen, seit vor zwölf Tagen der Ausbruch auf einem Großmarkt der Stadt bekannt geworden war. Als Reaktion auf den neuen Ausbruch hatten die Behörden vergangenen Dienstag die zweithöchste Sicherheitsstufe ausgerufen, womit Peking teilweise abgeriegelt wurde. Landesweit meldete China am Montag insgesamt 18 neue Infektionen. Darunter seien sieben "importierte" Infektionen bei Menschen während der Einreise nach China nachgewiesen worden.

02:02 Uhr | Spahn will Reformen in den Krankenhäusern

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will mit einem umfassenden Umbau der Krankenhauslandschaft Lehren aus der Coronavirus-Pandemie ziehen. In einem Interview für die Zeitungen der "Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft" sagte Spahn, er wolle, dass der Gesundheitsausschuss des Bundestags zusammen mit Experten eine große Evaluation erarbeite, "aus der wir für die nächste vergleichbare Situation lernen können". Er sprach dabei von der Notwendigkeit, die Krankenhauslandschaft zu restrukturieren.

01:05 Uhr | WHO meldet Rekord bei neuen Fällen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den bisher stärksten Anstieg der Zahl von Coronavirus-Fällen an einem Tag weltweit gemeldet. Die Gesamtzahl der neuen Infektionen stieg demnach um 183.020 an. Laut dem täglichen WHO-Bericht meldeten Nord- und Südamerika mit mehr als 116.000 Fälle die meisten neuen Fälle. Weltweit sind nach Angaben der WHO mehr als 8,7 Millionen Menschen an dem Virus erkrankt und mehr als 461.000 an den Folgen von Covid-19 gestorben.

00:38 Uhr | Mehr als eine Million Infizierte in Brasilien

Brasilien hat nach offiziellen Angaben mehr als eine Million Coronavirus-Infizierte und mehr als 50.000 Todesopfer registriert. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums lag die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie bestätigten Fälle bei 1.085.038 insgesamt. Das Land hat nach den USA weltweit die meisten Covid-19-Infektionen und Todesfälle. Dabei wird in Brasilien viel weniger getestet als in den USA, weshalb Gesundheitsexperten davon ausgegen, dass die Dunkelziffer weitaus höher liegen könnte.

Die Ticker der vergangenen Tage: