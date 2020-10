Coronavirus-Pandemie Ticker: Städtetag kritsiert Beherbergungsverbot

Der Deutsche Städtetag will, dass das von mehreren Bundesländern verhängte Beherbergungsverbot wieder abgeschafft wird. In China wird eine ganze Stadt mit mehr als neun Millionen Einwohnern auf das Virus getestet. Die aktuellen Entwicklungen finden Sie in unserem Ticker.