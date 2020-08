Coronavirus Ticker: Testpflicht für Rückkehrer begonnen

Der Deutsche Hausärzteverband kritisierte die Testpflicht als Aktionismus. Verbandsvorsitzender Ulrich Weigeldt sagte der "Welt", viel zu testen sei an sich vernünftig. Die Risikogebiete seien aber "viel zu pauschal" eingeteilt worden. Zudem sei es wahnwitzig, dass Reiserückkehrer dem Arzt glaubhaft machen müssten, dass sie tatsächlich im Ausland gewesen seien. Der Ärzteverband Marburger Bund begrüßte dagegen die Testpflicht. Vorsitzende Susanne Johna sagte, man sehe an ersten Ergebnissen, dass bei ihnen die Rate positiver Tests höher sei als bei Tests im Inland.

Bei der Friedrich-Schiller-Universität Jena sind bislang mehr als 165.000 Euro Spenden für Studentinnen und Studenten in Not zusammengekommen. Laut FSU-Sprecherin Katja Bär ist das Geld für einen Notfonds bestimmt. Alumni, Freunde und Mitarbeiter der größten Universität Thüringens hätten gespendet. Die Spendenbereitschaft habe nachgelassen seit es die staatlichen Mittel und Kredite gebe. Man wisse aber, dass der Bedarf noch immer hoch sei und einige Studierende wirklich in Not seien.