00:05 Uhr | Athen fordert EU-Hilfe zur Verhinderung von Corona-Ausbruch in Flüchtlingslagern

Angesichts der Gefahr eines Coronavirus-Ausbruchs in den völlig überfüllten Flüchtlingslagern in Griechenland drängt die Regierung in Athen auf Unterstützung durch die Europäische Union. Infektionen in den Lagern "könnten dramatische Folgen haben", warnte Vize-Migrationsminister Giorgos Koumoutsakos nach Angaben seines Büros in einer Telefonkonferenz mit Amtskollegen aus anderen EU-Staaten. "Es ist unbedingt nötig, so schnell wie möglich zu handeln, um dies zu verhindern."

Die Zustände in den Flüchtlingslagern auf den Inseln Lesbos, Samos, Chios, Leros und Kos gelten seit langem als untragbar. Rund 42.000 Menschen sind dort in Unterkünften untergebracht, die eigentlich nur für 6000 Bewohner ausgelegt sind.

00:05 Uhr | Eiffelturm dankt Corona-Helfern

Das auf den Eifelturm projizierte "Merci" richtet sich an Helfer wie Rettungskräfte, Pflegepersonal, Kassiererinnen und Lieferanten. Bildrechte: dpa Aus Solidarität mit den Helferinnen und Helfern im Kampf gegen die Corona-Pandemie ist der Eiffelturm in Paris am Freitagabend erstmals mit besonderem Licht und dem Schriftzug "Merci" (Danke) erstrahlt. Künftig soll das Wort immer um 20 Uhr an das Pariser Wahrzeichen projiziert werden. Von 20.30 bis 23.00 Uhr wird der Turm die Pariserinnen und Pariser daran erinnern, zu Hause zu bleiben. Abwechselnd sollen auf dem Turm die Worte "Restez chez vous" und "Stay at Home" (Bleibt zu Hause) zu lesen sein. Zuletzt hatte der Eiffelturm aus Dank für das Krankenhauspersonal abends schon länger geglitzert als gewöhnlich.

00:00 Uhr | Trump bewilligt Einberufung von Mililtärreservisten

US-Präsident Donald Trump hat Verteidigungsminister Mark Esper zur Einberufung von Reservisten ermächtigt. Das geht aus einer Verordnung Trumps hervor, die das Weiße Haus veröffentlichte. In einem Schreiben an die Vorsitzenden der beiden Parlamentskammern im Kongress hieß es, damit sollten bereits aktive Kräfte in der Reaktion auf die Corona-Krise unterstützt werden. Trump sagte bei einer Pressekonferenz, mit der Verordnung könnte beispielsweise medizinisches Personal aus der Reserve mobilisiert werden.