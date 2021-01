06:20 Uhr | Seehofer ruft zu Verzicht auf Auslandreisen auf

Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU ) hat zum Verzicht auf Auslandsreisen aufgerufen. "Im Moment kann ich nur dringend an die Bevölkerung appellieren, jede nicht zwingend notwendige Reise ins Ausland unbedingt zu unterlassen", sagte Seehofer der "Augsburger Allgemeinen". "Ich sehe das in dieser schwierigen Zeit sogar als Bürgerpflicht", fügte er hinzu. "Jetzt ohne wirklich zwingenden Grund in Mutationsgebiete zu reisen, das muss ich deutlich sagen, wäre geradezu töricht."

Der Minister schloss Reiseverbote für die Zukunft nicht aus. "Für ein generelles Ausreiseverbot sind die verfassungsrechtlichen Anforderungen sehr hoch", sagte Seehofer. "Im Moment konzentrieren wir uns auf Einreisen aus Ländern mit Virusmutationen", fügte er hinzu. "Es geht um die Abwehr von hoch infektiösen mutierten Viren."

06:15 Uhr | EU lenkt bei Streit um Impfstoff-Exportkontrollen ein

Nach Kritik aus Großbritannien will die EU an der inner-irischen Grenze keine Exportkontrollen für Impfstoffe durchführen. Wie die EU-Kommission am Abend mitteilte, werde Nordirland von den Kontrollen ausgenommen. Hintergrund sind Lieferkürzungen des britisch-schwedischen Pharmakonzerns Astrazeneca.