Die EU-Kommission hat sich unzufrieden über die angekündigten Lieferengpässe des Corona-Impfstoff-Herstellers Astrazeneca gezeigt. EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides sagte, man bestehe auf einen genauen Lieferplan, auf dessen Grundlage die Mitgliedsstaaten ihre Impfprogramme planen könnten. Astrazeneca hatte angekündigt, im Falle einer EU-Zulassung zunächst weniger Impfdosen zu liefern als geplant. Grund seien Probleme in einer Produktionsstätte. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte in den ARD-Tagesthemen, er rechne mit der EU-weiten Zulassung des Impfstoffes in der kommenden Woche.