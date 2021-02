Der US-Versandhändler Amazon bietet Mitarbeitern Corona-Prämien an, wenn sie sich impfen lassen. Sie würden pro Impfung 40 Dollar erhalten, kündigte das Unternehmen an. Amazon erklärte, die Mitarbeiter würden damit sich selbst und ihre Familien sowie ihre Gemeinden schützen. Für die Beschäftigten an vorderster Front würden bald Impfstoffe zur Verfügung stehen. Man wolle die Impfungen an vielen Amazon-Standorten anbieten. Auch andere US-Unternehmen fordern ihre Mitarbeiter auf, sich impfen zu lassen. Dazu gehören die Kaffeehaus-Kette Starbucks und der Konsumgüter-Hersteller Unilever. Vor Tagen wurde bekannt, dass in den USA auch Mitarbeiter in den dort ansässigen Supermarkt-Ketten von Aldi und Lidl eine Geldprämie erhalten sollen, wenn sie sich gegen Corona impfen lassen.